В ООН сообщили об увеличении числа погибших при взрыве в Кабуле

Число жертв взрыва, прогремевшего в пятницу в образовательном центре на западе Кабула, возросло до 43, еще 83 человека получили ранения. Об этом в понедельник сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

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"Девушки и молодые женщины - основные жертвы. Число жертв, вероятно, будет расти дальше. Команды МООНСА по правам человека в Кабуле продолжают процесс проверки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии в Twitter.

Ранее МООНСА сообщала о 35 погибших и 82 пострадавших в результате произошедшего взрыва.

Телеканал Ariana News 30 сентября со ссылкой на источники сообщил, что взрыв прогремел в образовательном центре "Кадж" в районе Дашт-е Барчи на западе города. По информации канала, представитель МВД в правительстве талибов Абдул Нафи Тахора подтвердил информацию о взрыве.