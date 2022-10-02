В Германии муж на глазах у детей расправился с женой-беженкой с Украины

«Пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее. Полицейские по тревоге задержали 50-летнего подозреваемого. Двое детей были переданы на попечение отдела по делам молодежи», - сказано в сообщении.