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13 минут назад

В Германии муж на глазах у детей расправился с женой-беженкой с Украины

Майк Габриелян

В берлинском приюте для беженцев украинец напал на жену и смертельно ранил ее кухонным ножом. Об этом сообщает сайт полиции Берлина.

В Германии муж на глазах у детей расправился с женой-беженкой с Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее. Полицейские по тревоге задержали 50-летнего подозреваемого. Двое детей были переданы на попечение отдела по делам молодежи», - сказано в сообщении.

Berliner Zeitung сообщает, что свидетели слышали, как супруги громко спорили и ругались в комнате. Они вызвали полицию.

Однако службы приехали слишком поздно. Женщина скончалась от полученных тяжелых травм. 50-летний подозреваемый был задержан недалеко от места преступления.

Известно, что семья приехала с Украины в июне.

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