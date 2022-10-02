В Германии муж на глазах у детей расправился с женой-беженкой с Украины

В берлинском приюте для беженцев украинец напал на жену и смертельно ранил ее кухонным ножом. Об этом сообщает сайт полиции Берлина.
«Пара поссорилась около 11:45 в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе. Мужчина напал на свою 44-летнюю жену и смертельно ранил ее. Полицейские по тревоге задержали 50-летнего подозреваемого. Двое детей были переданы на попечение отдела по делам молодежи», - сказано в сообщении.
Berliner Zeitung сообщает, что свидетели слышали, как супруги громко спорили и ругались в комнате. Они вызвали полицию.
Однако службы приехали слишком поздно. Женщина скончалась от полученных тяжелых травм. 50-летний подозреваемый был задержан недалеко от места преступления.
Известно, что семья приехала с Украины в июне.