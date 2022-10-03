В Новороссийске в открытом море обезвредили 122 боеприпаса времен войны

Сводный отряд МЧС России обезвредил 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Черном море в районе городского пляжа в Новороссийске . Об этом журналистам сообщили в понедельник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю .

"Специалисты МЧС России продолжают планомерную работу по очистке черноморской акватории от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Очередную крупную операцию провели у берегов Новороссийска: обезврежены 122 боеприпаса, обнаруженные в море в районе городского пляжа. Его побережье является популярной местной территорией отдыха", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели обследовали участок дна площадью более 6 тыс. кв. м, среди обнаруженных боеприпасов: немецкая авиационная бомба SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50, артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 мм, ручные гранаты, минометные мины, артиллерийские снаряды, зажигательные авиабомбы. Боеприпасы подняли на поверхность воды, отбуксировали в открытое море, где провели уничтожение с соблюдением всех необходимых норм безопасности. "Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в проведении операции по ликвидации взрывоопасных предметов было задействовано 4 плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники", - добавили в ведомстве.