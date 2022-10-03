Число жертв урагана "Иэн" в США возросло до 87

По меньшей мере 87 человек погибли из-за урагана "Иэн", который обрушился на американский штат Флорида. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания NBC.
По ее данным, подтверждена гибель 83 человек во Флориде и четырех жителей Северной Каролины. Поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось о 77 погибших.
Ураган четвертой категории "Иэн" достиг побережья штата Флорида в среду. В четверг он ослаб до тропического шторма, однако затем вновь усилился до первой степени с порывами ветра скоростью до 33 м/с. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что на полное восстановление потребуются годы. Без электричества в штате остаются более 630 тыс. потребителей.
Белый дом в субботу объявил, что президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл посетят Флориду 5 октября.