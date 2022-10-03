Ресторан загорелся в Химках на площади 400 квадратных метров

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник, 3 октября, в подмосковных Химках. Там загорелся бар-ресторан. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.
Заведение располагалось на Юбилейном проспекте. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
В настоящее время возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.
1 октября сообщалось, что устранено возгорание в здании хостела в СВАО. Как уточняется, огонь ликвидировали в 19:56. Площадь горения составила 15 квадратных метров. В результате инцидента обошлось без пострадавших.
Пожар начался на четвертом этаже хостела по адресу Ярославская улица, дом 10, корпус 5. Еще до прибытия пожарных 300 человек смогли эвакуироваться.