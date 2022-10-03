Ресторан загорелся в Химках на площади 400 квадратных метров

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник, 3 октября, в подмосковных Химках. Там загорелся бар-ресторан. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Заведение располагалось на Юбилейном проспекте. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В настоящее время возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.

1 октября сообщалось, что устранено возгорание в здании хостела в СВАО. Как уточняется, огонь ликвидировали в 19:56. Площадь горения составила 15 квадратных метров. В результате инцидента обошлось без пострадавших.