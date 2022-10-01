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1 час назад

Глава Энергодара: снаряд ВСУ попал в отводящую трубу ТЭС

ТК «Звезда»иещё 1

При обстреле Энергодара со стороны ВСУ один из снарядов попал в отводящую трубу ТЭС, примерно в километре от Запорожской АЭС. О разрушениях на тепловой электростанции сообщил глава Энергодара Александр Волга.

В Энергодаре заявили о попадании снаряда ВСУ в трубу ТЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С сегодняшнего дня нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов. В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу», - заявил Волга в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что ВСУ могут начать наступление в районе Энергодара с целью захвата ЗАЭС.

Происшествия,Армия,Владимир Рогов,
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