Появились подробности ЧП с загоревшимся самолетом в Севастополе

При жесткой посадке самолета на аэродроме Бельбек произошел частичный подрыв боекомплекта. Такие подробности ЧП сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — написал Развожаев.
О ЧП в Севастополе стало известно в субботу, 1 октября. На аэродроме самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Причина, почему самолет выкатился за полосу, пока не известна.
Telegram-канал «Mash на волне» написал, что загоревшийся на аэродроме самолет был военным.