В Екатеринбурге произошел пожар на складе с химикатами

В Екатеринбурге произошел пожар в промышленной зоне, загорелись ангар и склад с химикатами. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В тушении пожара задействованы 40 специалистов экстренных служб и 14 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Огонь охватил территорию промзоны на улице Бахчиванджи. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.