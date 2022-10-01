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34 минуты назад

В Екатеринбурге произошел пожар на складе с химикатами

Илья Родин

В Екатеринбурге произошел пожар в промышленной зоне, загорелись ангар и склад с химикатами. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В тушении пожара задействованы 40 специалистов экстренных служб и 14 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

Огонь охватил территорию промзоны на улице Бахчиванджи. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

Пожарные прилагают все усилия для скорейшей локализации возгорания, отметили в МЧС.

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