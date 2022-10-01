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6 минут назад

В Татарстане охранника  строящейся трассы приняли за бойца ВСУ

Майк Габриелян

В Татарстане охранник строящейся трассы М12, приехал в магазин за продуктами, а местные жители приняли его за террориста. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

Инцидент произошел в селе Песчаные Ковали. Видеозапись с человеком в камуфляже на улице распространили местные чаты. Пользователи писали, что предполагаемый террорист не один - трое «бойцов» передвигаются на автомобиле Lada Largus синего цвета.

Некоторые предположили, что у незнакомца имеются оружие, патроны, а на одежде — символика Украины, пишет «Газета.Ru».

Однако позднее выяснилось, что снятый на видео работает охранником на строящейся федеральной трассе М12.

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