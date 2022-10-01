Осталась дочка: москвич убил жену и выбросился из окна

В Москве молодой мужчина расправился с женой и выбросился из окна. О происшествии сообщила мать погибшей женщины. Об этом пишет Telegram-канал «112».

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По ее словам, рано утром зять написал ей смс с признанием в убийстве супруги. Свой поступок он объяснил тем, что 28-летняя жена ему изменяла.

Перед тем, как совершить преступление, он отвез шестилетнюю дочь в Балашиху, к знакомой. Ей он заявил, что из-за возникших семейных проблем ему негде оставить ребенка на несколько часов.