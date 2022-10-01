Осталась дочка: москвич убил жену и выбросился из окна

В Москве молодой мужчина расправился с женой и выбросился из окна. О происшествии сообщила мать погибшей женщины. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По ее словам, рано утром зять написал ей смс с признанием в убийстве супруги. Свой поступок он объяснил тем, что 28-летняя жена ему изменяла.
Перед тем, как совершить преступление, он отвез шестилетнюю дочь в Балашиху, к знакомой. Ей он заявил, что из-за возникших семейных проблем ему негде оставить ребенка на несколько часов.
Кроме того, мужчина написал смс маме. Он попросил прощения, рассказал, что «допекли со всех сторон». Он добавил также, что очень любил свою жену.