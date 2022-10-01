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26 минут назад

В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв

Майк Габриелян

В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме. Пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии. О ЧП сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Взрыв произошел сегодня ночью в жилом доме на улице Кирова. Окна вылетели, поврежденной оказалась перегородка стены между тремя квартирами. Несущие конструкции уцелели. Пять человек пострадали.

Что известно о взрыве газа в жилом доме Ногинска

Спецслужбы вызвали очевидцы, проживающие в доме напротив:

Причины ЧП пока неизвестны.

По одной версии, речь идет о взрыве бытового газа. Собственники квартиры, в которой произошел взрыв, не допускали газовщиков к проверке газового оборудования. При этом, по информации РЕН ТВ, девятиэтажка газом не оборудована.

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