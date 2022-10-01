В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв

В Подмосковье произошел взрыв в жилом доме. Пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии. О ЧП сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Взрыв произошел сегодня ночью в жилом доме на улице Кирова. Окна вылетели, поврежденной оказалась перегородка стены между тремя квартирами. Несущие конструкции уцелели. Пять человек пострадали.

Спецслужбы вызвали очевидцы, проживающие в доме напротив:

Причины ЧП пока неизвестны.