В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов

Днем 1 октября в московских аэропортах произошли изменения в расписании, задержано и отменено не менее 30 вылетов из-за сильного тумана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Согласно информации портала, в столичном аэропорту Внуково задержали 19 вылетов, а шесть отменили.

В Домодедово один авиарейс задерживается, три отменяется. Также в Шереметьево, по состоянию на 9.33 мск, два рейса задержали и восемь отменили.

Всего число рейсов, которых коснулась непогода, достигло 39.

Ранее климатолог Александр Родин предупреждал, что глобальное потепление может стать причиной частых весенних ураганов в России, а в будущем страну могут ждать и осенние ураганы.