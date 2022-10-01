В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов

Днем 1 октября в московских аэропортах произошли изменения в расписании, задержано и отменено не менее 30 вылетов из-за сильного тумана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Согласно информации портала, в столичном аэропорту Внуково задержали 19 вылетов, а шесть отменили.
В Домодедово один авиарейс задерживается, три отменяется. Также в Шереметьево, по состоянию на 9.33 мск, два рейса задержали и восемь отменили.
Всего число рейсов, которых коснулась непогода, достигло 39.
Ранее климатолог Александр Родин предупреждал, что глобальное потепление может стать причиной частых весенних ураганов в России, а в будущем страну могут ждать и осенние ураганы.
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