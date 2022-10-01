В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
7 минут назад

В аэропортах Москвы из-за сильного тумана отменили и задержали 39 рейсов

Газета.Ru

Днем 1 октября в московских аэропортах произошли изменения в расписании, задержано и отменено не менее 30 вылетов из-за сильного тумана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации портала, в столичном аэропорту Внуково задержали 19 вылетов, а шесть отменили.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

В Домодедово один авиарейс задерживается, три отменяется. Также в Шереметьево, по состоянию на 9.33 мск, два рейса задержали и восемь отменили.

Всего число рейсов, которых коснулась непогода, достигло 39.

Ранее климатолог Александр Родин предупреждал, что глобальное потепление может стать причиной частых весенних ураганов в России, а в будущем страну могут ждать и осенние ураганы.

Подробнее о том, почему теплеет в Арктике и так ли опасны изменения климата, как о них говорят — в материале «Газеты.Ru».

Происшествия,Александр Родин,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители