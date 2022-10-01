В Москве мигранты устроили драку из-за лифта

В Москве произошла массовая драка с участием 17 иностранных граждан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел утром 30 сентября 2022 года на территории строительного объекта в Москва-сити. По данным источника, между рабочими завязался конфликт из-за нехватки мест в грузовом лифте.

Когда строители не смогли решить, кто первый поедет на лифте, началась потасовка. В результате происшествия два человека были госпитализированы. Другие участники конфликта были доставлены в отделение полиции.