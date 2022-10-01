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17 минут назад

Массовая драка мигрантов произошла на стройке в Москва-сити

Газета.Ru

В Москве произошла массовая драка с участием 17 иностранных граждан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве мигранты устроили драку из-за лифта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 30 сентября 2022 года на территории строительного объекта в Москва-сити. По данным источника, между рабочими завязался конфликт из-за нехватки мест в грузовом лифте.

Ножи, раны и разбитые машины. Кто стоит за массовой дракой сотен мигрантов в Москве?

Когда строители не смогли решить, кто первый поедет на лифте, началась потасовка. В результате происшествия два человека были госпитализированы. Другие участники конфликта были доставлены в отделение полиции.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы установили личности участников массовой драки в Сочи. Двоих мужчин, проживающих в Сочи, задержали в тот же день. Другие участники драки, в числе которых иностранные граждане, разыскиваются.

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