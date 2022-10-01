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8 минут назад

WSJ сообщила, что Куба попросила помощи у правительства США в связи с ураганом "Иэн"

Елена Прошина

Власти Кубы отправили в Соединенные Штаты запрос о предоставлении государству экстренной гуманитарной помощи для ликвидации ущерба, который был вызван ураганом «Иэн», сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Куба попросила экстренной помощи у США
Фото: ТАССТАСС

Речь об этом идет в переписке. Этот запрос со стороны Гаваны носит неожиданный характер, поскольку между двумя странами сохраняются напряженные отношения. Газета напоминает, что экс-лидер США Дональд Трамп во время своего президентства назвал Кубу «спонсором терроризма», а действующий глава Белого дома Джо Байден пока не предпринял заметных шагов по налаживанию связей между двумя странами.

Как считает специалиста по вопросам Кубы из Американского университета в Вашингтоне Уильям Леогранде, если американские власти окажут Кубе гуманитарную помощь, это будет настоящий дипломатический прорыв.

В настоящее время США продолжают переписку с правительством Кубы для уточнения объема необходимой помощи. Кубинские власти, прежде всего, намерены направить ресурсы на восстановление важнейших объектов и элементов инфраструктуры, таких как больницы, водопровод и канализация.

Происшествия,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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