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1 час назад

В Приморском крае катамаран с 174 пассажирами сел на мель

Газета.Ruиещё 4

В Приморском крае катамаран с 174 пассажирами сел на мель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В Приморье катамаран с 174 пассажирами сел на мель
Фото: Варвара Гертье/РИА «Новости»Варвара Гертье/РИА «Новости»

По информации агентства, катамаран двигался на остров Попова и сел на мель в проливе Старка. Инцидент произошел в условиях сильного тумана. В настоящее время идет эвакуация пассажиров, пострадавших нет.

"Сегодня в 11:40 (04:40 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в условиях сильного тумана катамаран, перевозящий граждан на остров Попова, сел на мель в проливе Старка. На данный момент спасатели МЧС России эвакуируют граждан на двух катерах", - сообщили в пресс-службе.

В администрации Владивостока добавили, что для эвакуации пассажиров направлен другой теплоход. Как только все пассажиры будут эвакуированы, начнутся работы по снятию катамарана с мели. Ранее сообщалось, что в Босфоре сняли с мели сухогруз, который вышел с зерном из украинского порта.

Происшествия,МЧС России,
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