В Приморье катамаран с 174 пассажирами сел на мель

В Приморском крае катамаран с 174 пассажирами сел на мель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Фото: Варвара Гертье/РИА «Новости» Варвара Гертье/РИА «Новости»

По информации агентства, катамаран двигался на остров Попова и сел на мель в проливе Старка. Инцидент произошел в условиях сильного тумана. В настоящее время идет эвакуация пассажиров, пострадавших нет.

"Сегодня в 11:40 (04:40 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в условиях сильного тумана катамаран, перевозящий граждан на остров Попова, сел на мель в проливе Старка. На данный момент спасатели МЧС России эвакуируют граждан на двух катерах", - сообщили в пресс-службе.