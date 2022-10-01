В Приморье катамаран с 174 пассажирами сел на мель

В Приморском крае катамаран с 174 пассажирами сел на мель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
По информации агентства, катамаран двигался на остров Попова и сел на мель в проливе Старка. Инцидент произошел в условиях сильного тумана. В настоящее время идет эвакуация пассажиров, пострадавших нет.
"Сегодня в 11:40 (04:40 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в условиях сильного тумана катамаран, перевозящий граждан на остров Попова, сел на мель в проливе Старка. На данный момент спасатели МЧС России эвакуируют граждан на двух катерах", - сообщили в пресс-службе.
В администрации Владивостока добавили, что для эвакуации пассажиров направлен другой теплоход. Как только все пассажиры будут эвакуированы, начнутся работы по снятию катамарана с мели. Ранее сообщалось, что в Босфоре сняли с мели сухогруз, который вышел с зерном из украинского порта.