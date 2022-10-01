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19 минут назад

На Сахалине произошло землетрясение

Свободная прессаиещё 2

На Сахалине зафиксировано землетрясение. Сейсмологи оценивают как среднее, магнитуда составила 4,6.

На Сахалине произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы 1 октября в 15.08 (7.08 по московскому времени). Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", – цитирует РИА Новости начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Небольшие подземные толчки могли почувствовать жители Ногликского района Сахалинской области.

Ранее «СП» писала о том, что один человек погиб и девять пострадали при землетрясении в Индонезии.

Происшествия,Елена Семенова,
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