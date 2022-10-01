На Сахалине произошло землетрясение

"Подземные толчки магнитудой 4,6 зарегистрированы 1 октября в 15.08 (7.08 по московскому времени). Эпицентр располагался в 19 километрах восточнее села Вал Ногликского района. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров", – цитирует РИА Новости начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову .

Ранее «СП» писала о том, что один человек погиб и девять пострадали при землетрясении в Индонезии.