Взрывы на "Северных потоках" произошли на глубине 70-80 м

"Президент ясно дал понять сегодня, что нужно провести дополнительную работу в рамках расследования прежде, чем власти США смогут возложить ответственность в этом деле", - сказал он. "Я думаю, очевидно, что это была диверсия, которая произошла, как мы думаем, на глубине примерно 70-80 метров <...> под поверхностью океана. Это требует определенного уровня оснащенности. Я не хочу спешить с утверждения о том, как это произошло и кто именно это сделал, пока у нас не будет твердой уверенности, - добавил Салливан. - Мы продолжим работу с союзниками и партнерами по выяснению всех обстоятельств. А потом мы решим, какими будут дальнейшие действия".