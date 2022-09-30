В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

В США заявили, что взрывы на трубопроводе "Северный поток" произошли на глубине 70-80 м

ТАССиещё 7

Власти США полагают, что взрывы на "Северных потоках" были на глубине 70-80 метров, Вашингтон на данном этапе не станет спешить с выводами о том, кто несет за них ответственность. С таким заявлением выступил в пятницу на брифинге в Белом доме помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Взрывы на "Северных потоках" произошли на глубине 70-80 м
Фото: KustbevakningenKustbevakningen

"Президент ясно дал понять сегодня, что нужно провести дополнительную работу в рамках расследования прежде, чем власти США смогут возложить ответственность в этом деле", - сказал он. "Я думаю, очевидно, что это была диверсия, которая произошла, как мы думаем, на глубине примерно 70-80 метров <...> под поверхностью океана. Это требует определенного уровня оснащенности. Я не хочу спешить с утверждения о том, как это произошло и кто именно это сделал, пока у нас не будет твердой уверенности, - добавил Салливан. - Мы продолжим работу с союзниками и партнерами по выяснению всех обстоятельств. А потом мы решим, какими будут дальнейшие действия".

США не считают, что ответственность за диверсию на "Северном потоке" может нести кто-то из стран - членов НАТО.

Происшествия,Джейк Салливан,Джозеф Байден,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители