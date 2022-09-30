МО РФ: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Противоправные действия в отношении военкоматов и их сотрудников расцениваются как террористические акты или призывы к ним. Об этом заявил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия, направленные как на отдельных сотрудников военкоматов, так и на военные комиссариаты в целом. Он напомнил, что весенний призыв прошел в условиях экстремистских действий отдельных граждан. За время его проведения были зафиксированы случаи телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, а также запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ.