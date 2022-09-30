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14 минут назад

МО РФ: преступления в отношении военкоматов расцениваются как теракты

ТАСС

Противоправные действия в отношении военкоматов и их сотрудников расцениваются как террористические акты или призывы к ним. Об этом заявил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

МО РФ: поджоги военкоматов расцениваются как теракты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия, направленные как на отдельных сотрудников военкоматов, так и на военные комиссариаты в целом. Он напомнил, что весенний призыв прошел в условиях экстремистских действий отдельных граждан. За время его проведения были зафиксированы случаи телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, а также запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ.

"Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет", - сказал Цимлянский.

В понедельник 25-летний мужчина выстрелил в военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области Александра Елисеева. А в четверг здание военного комиссариата в Новосибирске пытались поджечь с помощью бутылки с зажигательной смесью.

Происшествия,Александр Елисеев,Минобороны России,Генштаб,
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