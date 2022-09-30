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48 минут назад

Задержан подозреваемый в исполнении заказного убийства женщины в ТиНАО

Агентство «Москва»

Задержан подозреваемый в исполнении заказного убийства женщины на территории ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) по столице Юлия Иванова.

Задержан подозреваемый в исполнении заказного убийства в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала собеседница агентства, в столице расследуется уголовное дело по ч. 3 и ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация и пособничество в убийстве по найму и убийство по найму»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По данным следствия, вечером 5 сентября 2022 года на участке местности близ дер. Троица поселения Вороновское обнаружили тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы. Ранее по подозрению в совершении преступления задержали двоих фигурантов, одним из которых оказался 52-летний супруг жертвы. Им предъявили обвинение и заключили под стражу. Оба фигуранта признали вину. Обвиняемый 1983 года рождения также изобличил сообщников и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В ходе непрерывной, слаженной и грамотной работы следователей, криминалистов столичного Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками московского и окружного уголовного розыска ГУ МВД России по Москве на территории Санкт-Петербурга установлено местонахождение и задержан 39-летний исполнитель преступления», - сказала Иванова.

Она добавила, что сотрудники СК приступили к следственным действиям с задержанным. Затем мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Происшествия,Юлий Иванов,МВД России,Следственный комитет,
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