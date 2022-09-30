Задержан подозреваемый в исполнении заказного убийства в Москве

Задержан подозреваемый в исполнении заказного убийства женщины на территории ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СК) по столице Юлия Иванова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказала собеседница агентства, в столице расследуется уголовное дело по ч. 3 и ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация и пособничество в убийстве по найму и убийство по найму»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По данным следствия, вечером 5 сентября 2022 года на участке местности близ дер. Троица поселения Вороновское обнаружили тело женщины 1972 года рождения с огнестрельным ранением в области головы. Ранее по подозрению в совершении преступления задержали двоих фигурантов, одним из которых оказался 52-летний супруг жертвы. Им предъявили обвинение и заключили под стражу. Оба фигуранта признали вину. Обвиняемый 1983 года рождения также изобличил сообщников и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«В ходе непрерывной, слаженной и грамотной работы следователей, криминалистов столичного Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками московского и окружного уголовного розыска ГУ МВД России по Москве на территории Санкт-Петербурга установлено местонахождение и задержан 39-летний исполнитель преступления», - сказала Иванова.