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18 минут назад

В Нижнем Тагиле дети помочились на Вечный огонь и потушили его

Газета.Ruиещё 1

В Свердловской области дети осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по региону Валерия Горелых.

В Нижнем Тагиле школьники помочились на Вечный огонь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел 23 сентября на Площади Славы в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое школьников подходят к мемориалу и испражняются на Вечный огонь, после чего он гаснет.

«Информация поступила от представителей администрации района, на чьей территории располагается мемориальный комплекс. В настоящее время инспекторы ПДН проводят работу в близлежащих школах, чтобы установить личности юных вандалов, а также с целью профилактики такого рода ЧП впредь», — уточнил Горелых.

По его словам, ответственность за поведение детей грозит их родителям.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка из-за осквернения Вечного огня. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, школьница ходит ногами по памятнику «Воину-победителю» — монумент расположен в центре города.

Происшествия,Валерий Горелых,
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