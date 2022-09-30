В Нижнем Тагиле школьники помочились на Вечный огонь

В Свердловской области дети осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по региону Валерия Горелых.
Инцидент произошел 23 сентября на Площади Славы в Дзержинском районе Нижнего Тагила. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как двое школьников подходят к мемориалу и испражняются на Вечный огонь, после чего он гаснет.
«Информация поступила от представителей администрации района, на чьей территории располагается мемориальный комплекс. В настоящее время инспекторы ПДН проводят работу в близлежащих школах, чтобы установить личности юных вандалов, а также с целью профилактики такого рода ЧП впредь», — уточнил Горелых.
По его словам, ответственность за поведение детей грозит их родителям.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка из-за осквернения Вечного огня. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, школьница ходит ногами по памятнику «Воину-победителю» — монумент расположен в центре города.