В Запорожье заявили о 23 жертвах удара по колонне гражданских авто

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что в результате удара по автомобилям с мирным населением в регионе погибли 23 человека, 34 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.
30 сентября удар был нанесен по колонне машин, направлявшихся в подконтрольную России часть Запорожской области. Это произошло, когда авто стояли в очереди в районе рынка на Ореховской трассе.
Рогов обвинил в ударе украинских военных.
«Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей», - заявил он.
Рогов заявил, что Киев пытается выдать удар за обстрел со стороны российских войск, «идя на гнусную провокацию ценой жертв среди мирного населения».
Также он назвал удар местью людям, которые ранее устроили массовый митинг с требованием разрешить им выезд подконтрольную России территорию.