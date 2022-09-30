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15 минут назад

В Запорожье заявили о 23 жертвах удара по колонне гражданских авто

Мария Иванова

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что в результате удара по автомобилям с мирным населением в регионе погибли 23 человека, 34 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Запорожье заявили о 23 жертвах удара по колонне гражданских авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30 сентября удар был нанесен по колонне машин, направлявшихся в подконтрольную России часть Запорожской области. Это произошло, когда авто стояли в очереди в районе рынка на Ореховской трассе.

Рогов обвинил в ударе украинских военных.

«Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей», - заявил он.

Рогов заявил, что Киев пытается выдать удар за обстрел со стороны российских войск, «идя на гнусную провокацию ценой жертв среди мирного населения».

Стало известно о гибели замглавы херсонской администрации

Также он назвал удар местью людям, которые ранее устроили массовый митинг с требованием разрешить им выезд подконтрольную России территорию.

Происшествия,Владимир Рогов,
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