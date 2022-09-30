В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
2 часа назад

Мужчина спрыгнул на пути в метро за наушниками и получил 20 тысяч рублей штрафа

Вечерняя Москваиещё 1

Мужчина спрыгнул на пути в столичном метро и получил 20 тысяч рублей штрафа. Об этом Вечерней Москве сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 30 сентября.

Москвич спрыгнул на пути в метро за упавшими наушниками
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, инцидент произошел ночью на станции «Парк Культуры» Сокольнической линии. Пассажир дождался, пока уедет поезд и спрыгнул с платформы на жесткий путь, чтобы достать упавшие наушники.

Мужчина благополучно выбрался при помощи своего спутника, и его здоровье не пострадало. Но за нарушение требований транспортной безопасности его задержали сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, которым о случившемся сообщил дежурный по станции.

В отношении 26-летнего нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности, совершенное умышленно». Суд оштрафовал молодого человека на 20 тысяч рублей.

Другой инцидент произошел на станции метро «Царицыно». Молодой человек пытался проникнуть на станцию бесплатно и разбил створку турникета.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители