Стало известно о гибели замглавы херсонской администрации

Первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев стал жертвой ракетного удара Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Фото: ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер” ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”

Катериничев отвечал в херсонской администрации за сферу безопасности. Он погиб в ночь на 30 сентября в результате удара по Херсону.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич написал в своем Telegram-канале, что Катериничев был боевым офицером и кавалером трех орденов Мужества.

Полтора месяца назад он получил должность в херсонской администрации, до этого в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ, работал замглавы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

«Били конкретно по комнате, где он был и жил», - заявил Малькевич.