В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
50 минут назад

СМИ: в Херсоне погиб замглавы пророссийской администрации

Мария Иванова

Первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев стал жертвой ракетного удара Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Стало известно о гибели замглавы херсонской администрации
Фото: ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”ФГКУ “Центр по проведению спасательных операций особого риска “Лидер”

Катериничев отвечал в херсонской администрации за сферу безопасности. Он погиб в ночь на 30 сентября в результате удара по Херсону.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич написал в своем Telegram-канале, что Катериничев был боевым офицером и кавалером трех орденов Мужества.

Пушилин посмертно наградил погибшего при обстреле ВСУ экс-депутата Рады

Полтора месяца назад он получил должность в херсонской администрации, до этого в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ, работал замглавы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

«Били конкретно по комнате, где он был и жил», - заявил Малькевич.

В июне в Херсоне произошел взрыв, жертвой которого стал сотрудник администрации региона Дмитрий Савлученко. Взрывчатка была заложена под водительское сиденье его машины.

Происшествия,Александр Малькевич,Общественная палата России,ФСБ,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители