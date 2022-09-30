Стало известно о гибели замглавы херсонской администрации

Первый замглавы администрации Херсонской области Алексей Катериничев стал жертвой ракетного удара Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.
Катериничев отвечал в херсонской администрации за сферу безопасности. Он погиб в ночь на 30 сентября в результате удара по Херсону.
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич написал в своем Telegram-канале, что Катериничев был боевым офицером и кавалером трех орденов Мужества.
Полтора месяца назад он получил должность в херсонской администрации, до этого в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ, работал замглавы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
«Били конкретно по комнате, где он был и жил», - заявил Малькевич.
В июне в Херсоне произошел взрыв, жертвой которого стал сотрудник администрации региона Дмитрий Савлученко. Взрывчатка была заложена под водительское сиденье его машины.