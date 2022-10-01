CNN: число жертв урагана "Иен" во Флориде превысило 40 человек

Число жертв урагана "Иен" в штате Флорида в США превысило 40 человек, сообщает CNN со ссылкой на региональные власти. Согласно информации телеканала, ураган "Иен" получил четвертую категорию мощности.

Порывы ветра при разгуле стихии достигали 250 км/час. Около 2,5 млн человек остаются без электричества, не работают аэропорты, нарушены сети телекоммуникаций. В штате наблюдаются значительные разрушения. В Национальном центре ураганов США предупреждают, что опасность еще не миновала несмотря на то, что "Иен" был понижен до пост-тропического циклона. Поэтому штормовые волны, внезапные наводнения и сильные ветры по-прежнему прогнозируются.