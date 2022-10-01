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35 минут назад

CNN: число жертв урагана "Иен" во Флориде превысило 40 человек

Газета.Ruиещё 2

Число жертв урагана "Иен" в штате Флорида в США превысило 40 человек, сообщает CNN со ссылкой на региональные власти. Согласно информации телеканала, ураган "Иен" получил четвертую категорию мощности.

CNN: число жертв урагана "Иен" во Флориде превысило 40 человек
Фото: Steve Nesius/ReutersSteve Nesius/Reuters

Порывы ветра при разгуле стихии достигали 250 км/час. Около 2,5 млн человек остаются без электричества, не работают аэропорты, нарушены сети телекоммуникаций. В штате наблюдаются значительные разрушения. В Национальном центре ураганов США предупреждают, что опасность еще не миновала несмотря на то, что "Иен" был понижен до пост-тропического циклона. Поэтому штормовые волны, внезапные наводнения и сильные ветры по-прежнему прогнозируются.

В Южной Каролине власти попросили жителей не покидать свои дома. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что ураган "Иен" может стать причиной большого количества человеческих жертв во Флориде.

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