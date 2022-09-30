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1 час назад

Irish Mirror: в Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом

Газета.Ruиещё 1

Газета Irish Mirror написала об обнаружении в Ирландии восьмилетней украинской беженки с 75 ножевыми ранениями. Рядом лежала ее 46-летняя мать без сознания.

В Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Семья проживала в отеле в деревне Клэркасл. Гостиница была переоборудована как приют для беженцев. Обеих срочно доставили в местную больницу.

Врачи установили, что внутренние органы ребенка не задеты, у нее есть шанс выжить.

Пока полиция не может разобраться, что произошло. Идет расследование.

Ранее британку обвинили в домашнем насилии, когда она схватила за руку возлюбленного.

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