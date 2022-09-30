В Ирландии восьмилетней украинской беженке нанесли 75 ударов ножом

Газета Irish Mirror написала об обнаружении в Ирландии восьмилетней украинской беженки с 75 ножевыми ранениями. Рядом лежала ее 46-летняя мать без сознания.
Семья проживала в отеле в деревне Клэркасл. Гостиница была переоборудована как приют для беженцев. Обеих срочно доставили в местную больницу.
Врачи установили, что внутренние органы ребенка не задеты, у нее есть шанс выжить.
Пока полиция не может разобраться, что произошло. Идет расследование.
Ранее британку обвинили в домашнем насилии, когда она схватила за руку возлюбленного.