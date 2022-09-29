Девушка убила мужчину из-за кошки

В американском штате Калифорния 20-летняя Ханна Стар Эссер намеренно сбила 40-летнего Луиса Энтони Виктора, который, по ее мнению, пытался убить кошку. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Orange County District Attorney Orange County District Attorney

Инцидент произошел 25 сентября в калифорнийском городе Сайпрес. Сначала девушка остановила свой автомобиль, вышла из него и начала ругаться с Виктором. Он пытался ответить, но та вернулась в машину, развернулась и поехала прямо на него. Удар оказался такой силы, что мужчину подбросило в воздух. Его смерть констатировали на месте происшествия.

Эссер была арестована. Заседание суда по ее делу пройдет 13 октября. Сейчас девушка находится в тюрьме округа Ориндж, ей назначен залог в размере одного миллиона долларов (57,6 миллиона рублей). Если Эссер признают виновной, ей грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.