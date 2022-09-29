В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Девушка убила мужчину из-за кошки

Lenta.ruиещё 1

В американском штате Калифорния 20-летняя Ханна Стар Эссер намеренно сбила 40-летнего Луиса Энтони Виктора, который, по ее мнению, пытался убить кошку. Об этом сообщает New York Post.

Девушка убила мужчину из-за кошки
Фото:  Orange County District Attorney Orange County District Attorney

Инцидент произошел 25 сентября в калифорнийском городе Сайпрес. Сначала девушка остановила свой автомобиль, вышла из него и начала ругаться с Виктором. Он пытался ответить, но та вернулась в машину, развернулась и поехала прямо на него. Удар оказался такой силы, что мужчину подбросило в воздух. Его смерть констатировали на месте происшествия.

Эссер была арестована. Заседание суда по ее делу пройдет 13 октября. Сейчас девушка находится в тюрьме округа Ориндж, ей назначен залог в размере одного миллиона долларов (57,6 миллиона рублей). Если Эссер признают виновной, ей грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в США 37-летний мужчина придержал дверь знакомому, не получил благодарности в ответ и убил его за это. Преступник все еще находится на свободе.

Происшествия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители