В Ростове четвероклассница пропала с детской площадки

В Ростове школьница пропала без вести. Об этом сообщает kp.ru.

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Как рассказала изданию мать девочки, 10-летняя школьница вышла на прогулку, однако домой не вернулась. Женщина добавила, что дочь уже сутки не выходит на связь.

«У нее сломался телефон, и, так вышло, что часы с геолокацией тоже», — рассказала изданию мать девочки.

Россиянка опросила родителей одноклассников дочери, однако никто из детей не гулял с девочкой в тот день и не видел ее после уроков.

Как призналась изданию женщина, летом девочка уже уходила из дома, однако ее быстро нашли. Мать школьницы предположила, что дочь могла убежать. Возможной причиной россиянка назвала запрет играть в компьютерную игру.