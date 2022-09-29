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8 минут назад

В Тюменской области суд арестовал двух подростков, угнавших фургон "Почты России"

ТАСС

Бердюжский районный суд заключил под стражу двоих несовершеннолетних, обвиняемых в угоне фургона "Почты России" и автомобиля УАЗ в Тюменской области. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

В Тюменской области подростки угнали фургон "Почты России"
Фото: риа новостириа новости

"Бердюжский районный суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих несовершеннолетних по обвинению в угоне (ст. 166 УК РФ). <…> По решению суда обвиняемые будут находиться под стражей до 24 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные 17-летний подросток с друзьями 15 и 17 лет угнал фургон УАЗ "Почты России" в Тюменской области. Как сообщала пресс-служба регионального управления ГИБДД, в районе села Окунево водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся. После этого подростки угнали другой автомобиль УАЗ, стоявший неподалеку. По дороге из Окунево в Ишим их остановил наряд ГИБДД.

Происшествия,ГИБДД,Почта России,
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