В Тюменской области подростки угнали фургон "Почты России"

Бердюжский районный суд заключил под стражу двоих несовершеннолетних, обвиняемых в угоне фургона "Почты России" и автомобиля УАЗ в Тюменской области . Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"Бердюжский районный суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих несовершеннолетних по обвинению в угоне (ст. 166 УК РФ). <…> По решению суда обвиняемые будут находиться под стражей до 24 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные 17-летний подросток с друзьями 15 и 17 лет угнал фургон УАЗ "Почты России" в Тюменской области. Как сообщала пресс-служба регионального управления ГИБДД, в районе села Окунево водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся. После этого подростки угнали другой автомобиль УАЗ, стоявший неподалеку. По дороге из Окунево в Ишим их остановил наряд ГИБДД.