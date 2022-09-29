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50 минут назад

В Калужской области будут судить депутата за смертельное ДТП и оскорбление полицейского

Газета.Ru

Против бывшего депутата Хвастовичского района Калужской области, который в нетрезвом состоянии сбил пешехода и оскорблял полицейского на месте ДТП, утверждено обвинительное заключение.

Депутата будут судить за смертельное ДТП и оскорбление полицейского
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем марки УАЗ "Патриот" в состоянии алкогольного опьянения на территории с. Хвастовичи совершил наезд на молодого мужчину 1998 года рождения. В результате полученных травм потерпевший скончался", - отмечается в сообщении ведомства.

После ДТП водитель УАЗа оскорбил полицейского, который проводил следственные действия, добавили в ведомстве. Уголовное дело передано в суд. Ранее стало известно, что в Татарстане мужчина жестоко избил собаку на придомовой парковке.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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