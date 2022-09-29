Депутата будут судить за смертельное ДТП и оскорбление полицейского

"По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем марки УАЗ "Патриот" в состоянии алкогольного опьянения на территории с. Хвастовичи совершил наезд на молодого мужчину 1998 года рождения. В результате полученных травм потерпевший скончался", - отмечается в сообщении ведомства.