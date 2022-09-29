Драку посетителей ресторана с российскими военными разнимали стрельбой в воздух

В ресторане Симферополя трое посетителей устроили драку с российскими военными, отдыхавшими после службы. Об этом сообщает Baza.

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Инцидент произошел в ночь на 25 сентября, но известно о нем стало только 29 сентября.

Трое симферопольцев отдыхали в местном заведении. У них произошел конфликт с другими посетителями, его причина пока неизвестна. Завязавшаяся между ними потасовка перешла из ресторана на улицу. К месту происшествия прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Они пытались разнять драчунов, но в итоге им пришлось стрелять в воздух, чтобы успокоить участников конфликта.