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57 минут назад

«Катастрофические штормовые волны». На Флориду обрушился ураган «Иэн»

Газета.Ru

Ураган «Иэн» 5-й категории силы с максимальной скоростью ветра почти 250 километров в час обрушился на Флориду в среду (в ночь четверга по мск). Почти 2 млн домов и предприятий в штате остались без электричества, сообщает Associated Press. «Иэн» в момент выхода на сушу стал пятым по силе ураганом в истории наблюдений в США, если судить по скорости ветра.

1/16 Мужчина бежит в защищенное место от ветра и дождя, вызванных ураганом «Иен» в Сарасоте, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Joe Raedle/Getty Images
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2/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Форт-Майерс, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Marco Bello/Reuters
3/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Форт-Майерс, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Marco Bello/Reuters
4/16 Автомобиль везет человека на байдарке по дороге после наводнения в результате урагана «Иен» в Ки-Уэсте, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Mary Martin/AP
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5/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Форт-Майерс, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Marco Bello/Reuters
6/16 Пожарная служба Ки-Уэста тушит пожар, вызванный ураганом «Иен», в торговом центре на Флаглер-авеню в центре города Ки-Уэст, штат Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Mary Martin/AP
7/16 Вырванное с корнем дерево, поваленное сильным ветром от урагана «Иен», на улице в Купер-Сити, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Wilfredo Lee/AP
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8/16 Спутниковый снимок НАСА, где видно, как ураган «Иен» приближается к штату Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: NASA/AP
9/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Форт-Майерс, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Marco Bello/Reuters
10/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Форт-Майерс, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Marco Bello/Reuters
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11/16 Порывы ветра над заливом в Сарасоте, вызванные ураганом «Иен», Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Sean Rayford/Getty Images
12/16 Берег залива в городе Тампа перед ураганом «Иен», 28 сентября 2022 года
Фото: Win McNamee/Getty Images
13/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Форт-Майерс, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Marco Bello/Reuters
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14/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Форт-Майерс, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Marco Bello/Reuters
15/16 Последствия урагана «Иен» на улицах Сарасоты, Флорида, 28 сентября 2022 года
Фото: Steve Nesius/Reuters
16/16 Берег Сарасоты перед приближением урагана «Иен» к Флориде, 28 сентября 2022 года
Фото: Steve Nesius/Reuters

Наводнения ожидаются по всей Флориде. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по добыче фосфорных удобрений, более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов. Отчаявшиеся американцы размещают сообщения в соцсетях, умоляя о спасении себя и своих близких. Экстренные службы с трудом справляются с валом звонков от людей, застрявших в затопленных домах.

Национальный центр ураганов предупредил, то на Флориде неизбежны «катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения». По данным экспертов, в центральной и северо-восточной Флориде ожидается от 30 до 45 сантиметров осадков, а в некоторых местах - до 60 см. Высота морских волн может превышать пять метров на побережье. Метеоролог телеканала Weather Channel, освещавший за свою карьеру более чем 90 штормов, сказал, что за последние 30 лет он не видел ничего подобного урагану «Иэн».

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