Ураган «Иэн» 5-й категории силы с максимальной скоростью ветра почти 250 километров в час обрушился на Флориду в среду (в ночь четверга по мск). Почти 2 млн домов и предприятий в штате остались без электричества, сообщает Associated Press. «Иэн» в момент выхода на сушу стал пятым по силе ураганом в истории наблюдений в США, если судить по скорости ветра.

Наводнения ожидаются по всей Флориде. В воду могут попасть загрязненные отходы заводов по добыче фосфорных удобрений, более миллиарда тонн слаборадиоактивных отходов. Отчаявшиеся американцы размещают сообщения в соцсетях, умоляя о спасении себя и своих близких. Экстренные службы с трудом справляются с валом звонков от людей, застрявших в затопленных домах.