СМИ: 30 человек погибли при обстреле ВСУ колонны беженцев под Харьковом

Около 30 человек погибли в Харьковской области при обстреле колонны украинскими войсками. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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Мирошник отметил, что среди погибших есть дети. Экстренные службы пока не могут подобраться к месту и вывезти тела из-за продолжающихся атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось», — добавил он.