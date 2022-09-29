Похитившего девочку на Алтае мужчину осудили на 20 лет

В Алтайском крае вынесли приговор 40-летнему местному жителю Олегу Лавкину, обвиняемому в похищении и угрозой убийством 12-летней девочке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 31 июля 2022 года. Злоумышленник заметил катавшуюся на велосипеде девочку и толкнул ее. После Лавкин связал школьницу и положил в прицеп, а ее мобильный телефон и одежду оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. Дома Лавкин закрыл девочку в подвале и посадил ее на цепь.

Мужчина сам отпустил девочку через двое суток, когда узнал, что ее ищет полиция и волонтеры. Несколько дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали похитителя. Его смогли задержать 12 августа на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» и других.

Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.