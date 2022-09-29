Раскрыты новые подробности убийства экс-главы ДНР Захарченко

«Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко — прим. «Ленты.ру») заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — сказал Киященко.