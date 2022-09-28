В Москве около жилого дома нашли тело школьницы

В Москве из окна многоэтажного жилого дома выпала школьница и погибла. Об этом сообщают очевидцы в группе «Кузьминки Москва» во «ВКонтакте».

«На Волгоградском проспекте, 96к1, выпал ребенок из окна. Девочка скончалась от удара. Приношу свои соболезнования родным и близким», — написал автор поста.

Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного жилого дома в Раменском нашли тела мужчины и женщины, а также их еле живую шестилетнюю дочь. Девочка была сильно избита и обезвожена.