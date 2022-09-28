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30 минут назад

В Москве около жилого дома было найдено тело школьницы

Газета.Ru

В Москве из окна многоэтажного жилого дома выпала школьница и погибла. Об этом сообщают очевидцы в группе «Кузьминки Москва» во «ВКонтакте».

В Москве около жилого дома нашли тело школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Волгоградском проспекте, 96к1, выпал ребенок из окна. Девочка скончалась от удара. Приношу свои соболезнования родным и близким», — написал автор поста.

Произошедшее подтверждается фотографиями тела погибшей, врачей и машины скорой помощи.

«Могла ожидать от кого угодно, но не от нее»: соседи о выпавшей из окна с детьми москвичке

Ранее сообщалось, что в квартире многоэтажного жилого дома в Раменском нашли тела мужчины и женщины, а также их еле живую шестилетнюю дочь. Девочка была сильно избита и обезвожена.

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