В Подмосковье бывшая жена сдала полиции мужа-уклониста

«Этим должны заниматься правоохранительные органы, мне без разницы, будет он мобилизован или нет, но так как между нами есть малолетний ребёнок, в воспитании которого он не принимает участия, хотя бы так на него повлиять», — объяснила она, заявив, что главная цель — лишить экс-супруга родительских прав.