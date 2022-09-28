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25 минут назад

В Подмосковье бывшая жена сдала полиции мужа-уклониста

Алиса Селезнёва

В Подмосковном Одинцово женщина подала в полицию заявление на своего бывшего мужа, который укрывался военкомата на даче. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва», Мария передала правоохранителям контактные данные экс-супруга Кирилла — телефон, фактический адрес и адрес прописки.

В Подмосковье бывшая жена сдала полиции мужа-уклониста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Кирилла, они развелись четыре года назад. Он предположил, что таким образом Мария хочет навредить ему и его братьям, добавив, что повестку не получал, однако собирается пойти служить по контракту.

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Мария же заявила, что мужчина лжет. О пришедшей на его имя повестке ей рассказали соседи, как и о том, что Кирилл прячется на даче.

«Этим должны заниматься правоохранительные органы, мне без разницы, будет он мобилизован или нет, но так как между нами есть малолетний ребёнок, в воспитании которого он не принимает участия, хотя бы так на него повлиять», — объяснила она, заявив, что главная цель — лишить экс-супруга родительских прав.

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