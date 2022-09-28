В Подмосковье бывшая жена сдала полиции мужа-уклониста

В Подмосковном Одинцово женщина подала в полицию заявление на своего бывшего мужа, который укрывался военкомата на даче. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва», Мария передала правоохранителям контактные данные экс-супруга Кирилла — телефон, фактический адрес и адрес прописки.
По словам Кирилла, они развелись четыре года назад. Он предположил, что таким образом Мария хочет навредить ему и его братьям, добавив, что повестку не получал, однако собирается пойти служить по контракту.
Мария же заявила, что мужчина лжет. О пришедшей на его имя повестке ей рассказали соседи, как и о том, что Кирилл прячется на даче.
«Этим должны заниматься правоохранительные органы, мне без разницы, будет он мобилизован или нет, но так как между нами есть малолетний ребёнок, в воспитании которого он не принимает участия, хотя бы так на него повлиять», — объяснила она, заявив, что главная цель — лишить экс-супруга родительских прав.