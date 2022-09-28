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1 час назад

В московском вузе задержали вооруженного студента

News.ru

В Москве студент РГАУ-МСХА имени Тимирязева попал в отделение полиции после попытки пройти в вуз с оружием, сообщает Telegram-канал Baza. По информации издания, при досмотре охранниками университета у него обнаружили пять ножей, а также пневматический пистолет.

В московском вузе задержали вооруженного студента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парень был сразу задержан. При досмотре у него были обнаружены нож-бабочка, 3 складных ножа, ещё один нож с надписью «Златоуст 95*18» и пневматический пистолет, — пишет канал.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, житель Ижевска Артем Казанцев. После нападения он покончил с собой.

В результате ЧП погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву на спецборту МЧС. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.

На компьютере Казанцева была обнаружена предсмертная записка, в которой он указал, что готовился к преступлению более года. В записке подробно описан алгоритм нелегальной покупки оружия.

Происшествия,Артем Казанцев,Александр Бречалов,
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