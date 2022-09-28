Известному российскому блогеру подорвали автомобиль

Автомобиль известного российского видеоблогера Андрея Нифедова, который ранее проходил свидетелем по делу Юрия Хованского об оправдании терроризма, был подорван в Гатчине. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Mash на Мойке».

Фото: риа новости риа новости

В издании заявили, что Нифедов вечером услышал два хлопка и сработавшую сигнализацию машины, после чего обратился в полицию. У автомобиля была обнаружена воронка диаметром 30 сантиметров и бумажный пакет с маркировкой петарды.

«Тех, кто ее заложил, ищут — по виду им примерно 17-20 лет, были в масках и с рюкзаками», — говорится в публикации.

На опубликованных фотографиях видно, что у машины сильно повреждены капот и лобовое стекло. Видеоблогер при этом не пострадал. Также уточняется, что было возбуждено дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Комментируя происшествие в своем Telegram-канале, Нифедов заявил, что на месте работало множество сотрудников различных служб.

«Тут у меня около полусотни разных служб всех мастей. Все проверяют, измеряют. Криминалисты, баллистики, спецура. Обещают в обиду не дать», — написал он.

Нифедов был ключевым свидетелем в деле блогера Юрия Хованского об оправдании терроризма из-за исполнения песни о теракте на Дубровке в 2002 году. В процессе он несколько раз менял свои показания относительно видео Хованского.