Разрушившую семью британца украинскую беженку задержали

Украинскую беженку Софию Каркадым, которая увела мужа из приютившей ее британской семьи, арестовали. Женщина пыталась взломать дом Тони Гарнетта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Как уточняется, после разрыва с Гарнеттом Каркадым дважды пыталась проникнуть в его дом, чтобы поговорить. Оба раза ее задерживала полиция. В последний раз, услышав крики женщины около дома Гарнетта и ее попытки выломать дверь, соседи снова вызвали полицию. Каркадым пыталась спрятаться в кустах, однако ее обнаружили полицейские.

В сети появилось видело, где Каркадым задерживает полиция и пытается усадить в полицейскую машину. При этом женщина истошно кричит: «Пожалуйста, помоги мне».

«Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей», - рассказала беженка.

Каркадым пока не стали предъявлять обвинения, однако ей запретили связываться с Гарнеттом. В противном случае ее снова арестуют.

Ранее стало известно, что Гарнетт решил расстаться с украинкой из-за ее агрессивного поведения и пристрастия к алкоголю. По его словам, она даже набросилась на него с ножом. Однако по словам самой женщины, она никогда не причиняла ему вреда. Каркадым рассказала, что мужчина расстался с ней «с помощью сообщения» и «выбросил на улицу».

Отмечается, что срок действия визы Каркадым истекает через несколько недель. По словам Гарнетт, женщина попала в «идеальный шторм».