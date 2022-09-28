Военкомат попытались поджечь во Владивостоке

Во Владивостоке две ночи подряд пытались поджечь соседние здания военкомата, передает Telegram-канал Baza. В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар внутри кабинета учета военных пенсионеров на Черёмуховой улице. После этого он скрылся, а огонь потушили прибывшие охранники. Второй поджог случился в час ночи 28 сентября. Неизвестный разбил молотком окно соседнего здания военкомата Черёмуховой улице и бросил туда пластиковую бутылку с горючей смесью. Пожар также ликвидировали силами военкомата.

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Пока неясно, совершал ли эти поджоги один человек. Сейчас полиция ищет преступника и уже возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества, — отмечает канал.

В ночь на 23 сентября в нескольких регионах России зафиксированы попытки поджога военных комиссариатов и административных зданий. ЧП произошли в Амурской и Волгоградской областях, а также в Хабаровском крае и на Алтае.