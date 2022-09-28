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1 час назад

В Усть-Илимске арестовали стрелявшего в военкома

ТАСС

Усть-Илимский городской суд арестовал до конца ноября 25-летнего мужчину, ранившего военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Усть-Илимского суда в среду.

В Усть-Илимске арестовали стрелявшего в военкома
Фото: риа новостириа новости

"[Суд постановил] избрать в отношении обвиняемого <…> меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 ноября 2022 года", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы следственного управления СК России по Иркутской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

26 сентября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что 25-летний мужчина выстрелил в военного комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева. Военкома доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии и прооперировали. После стабилизации состояния пострадавшего доставили бортом санавиации в Иркутск. На утро среды, как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Иркутской области, его состояние оставалось стабильно тяжелым.

Происшествия,Игорь Кобзев,Александр Елисеев,Следственный комитет,
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