«Придется оставить укрошутки»: в Гатчине взорвали машину блогера

В Гатчине неизвестные подложили мощную петарду под автомобиль блогера Андрея Нифедова: машина получила повреждения, сам блогер не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: vk.com/topblogger vk.com/topblogger

Канал сообщает, что у Renault Duster блогера «разворотило капот и лобовое».

Вечером 27 сентября Нифедов услышал звуки взрыва, сработавшую сигнализацию и позвонил в полицию. Рядом с его авто оказалась воронка диаметром 30 сантиметров и бумажный пакет с маркировкой 50-граммовой петарды.

По данным «Mash на Мойке», заложивших петарду ищут - по виду им 17-20 лет, они были в масках и с рюкзаками.

В своем Telegram блогер заявил, что над делом работают «ФСБ и прочие ребята».

«Кажется, для спокойствия окружающих придется оставить укрошутки. А то за текстовые буквы и репосты они способны на теракты. Бог им судья, буду рофлить с немцев и соберать ПК сборки», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Нифедов заявил, что ремонт его машины обойдется «тысяч в сто».