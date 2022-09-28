В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Экс-гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» признал дачу взятки сотруднику Госстройнадзора

Lenta.ruиещё 5

Бывший гендиректор российского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский признал в кемеровском суде свою вину — гособвинитель требует для него 10 лет колонии; мужчина обвиняется в даче взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» признался в даче взятки
Фото: риа новостириа новости

По данным агентства, прокурор также потребовал оштрафовать фигуранта на 490 миллионов рублей. Следствие считает, что Вишневский дал 7 миллионов рублей главе регионального Госстройнадзора. Это позволило Вишневскому реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. В ходе реконструкции был нарушен утвержденный проект, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. В результате в ходе ремонта системы пожаротушения не были установлены.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Кемерова вынес приговор главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Ей дали 18 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ и получение взятки в размере семи миллионов рублей.

В результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали.

Происшествия,Вячеслав Вишневский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители