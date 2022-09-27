Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»

«Это не только США или Польша, но и Украина. Почему США и Украина – понятно. Польское руководство тоже ранее ожесточенно выступало против запуска «Северного потока – 2». Из-за поляков Газпром перестал качать газ по трубопроводу «Ямал – Европа». В Варшаве также заявили, что намерены использовать сжиженный газ из США. Поэтому можно предположить, что у Польши также есть интерес в том, чтобы остановить работу российских газопроводов», – уточнил Ищенко.