Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»

«Повредить подводный газопровод очень просто. Существуют специальные глубоководные снаряды, которые опускают на такую глубину – 100-150 метров. Сделать это можно, например, с любого рыбацкого траулера, который вроде бы мирно ловит рыбу у берегов Дании», пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Ищенко. Ранее сейсмологи зарегистрировали взрывы на «Северных потоках».
«С борта любого судна на заданную глубину опускается подводный аппарат, который и закладывает заряд. Также это можно сделать или с военного корабля, или с подводной лодки – носителя таких подводных аппаратов», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, военный обозреватель Сергей Ищенко.
За подобной диверсией может стоять одна из трех стран, обладающих подобными кораблями, добавил эксперт.
«Это не только США или Польша, но и Украина. Почему США и Украина – понятно. Польское руководство тоже ранее ожесточенно выступало против запуска «Северного потока – 2». Из-за поляков Газпром перестал качать газ по трубопроводу «Ямал – Европа». В Варшаве также заявили, что намерены использовать сжиженный газ из США. Поэтому можно предположить, что у Польши также есть интерес в том, чтобы остановить работу российских газопроводов», – уточнил Ищенко.
Что касается утечки газа на поверхности моря, то такая авария никак не повлияет на экологическую обстановку, уверен эксперт.
«Если соблюдать правила пожарной безопасности, ничего не случится. Тем более, что по обоим трубопроводам газ давно перестали качать, поэтому в скором времени он выйдет и на этом все закончится», – заключил собеседник.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.