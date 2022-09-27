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43 минуты назад

Назван вероятный способ диверсии на «Северных потоках»

Lenta.ru

Диверсия, в результате которой были повреждены российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могла быть совершена подводным беспилотником. Вероятный способ совершения саботажа назвал сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров в беседе с «Лентой.ру».

Назван вероятный способ диверсии на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, подобную диверсию можно было совершить как с помощью военных подводных беспилотников, так и используя модифицированные коммерческие подводные аппараты для обслуживания газопроводов.

«Так что тут однозначно ткнуть в исполнителя по принципу "он это может" не получится. При очень большом желании (и финансовых инвестициях) провернуть такую операцию смогли бы даже сомалийские пираты, если бы им это зачем-то понадобилось», — резюмировал Макаров.

Также эксперт подчеркнул, что на недавних натовских учениях BALTOPS22 в Балтийском море, которые проходили в июне этого года, как раз отрабатывалось применение подобных беспилотников в этом районе.

Ранее Датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Nord Stream AG, компания-оператор, со своей стороны ранее констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно, указали там.

Происшествия,Олег Макаров,
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