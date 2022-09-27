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33 минуты назад

Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»

Деловая газета "Взгляд"

Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток». Ширина круга загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.

Сообщалось, что в трех нитках «Северных потоков» упало давление.

В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.

По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.

При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.

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