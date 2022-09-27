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36 минут назад

Глава СК поручил возбудить дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии

ТАССиещё 1

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чешской Республике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Чехии осквернили памятник красноармейцам
Фото: риа новостириа новости

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуце на северо-востоке Чешской Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.

Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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