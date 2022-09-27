В Чехии осквернили памятник красноармейцам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чешской Республике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуце на северо-востоке Чешской Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.