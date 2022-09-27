В Чехии осквернили памятник красноармейцам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чешской Республике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуце на северо-востоке Чешской Республики", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.
Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны.