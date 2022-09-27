В атмосфере Омска вновь выявили выбросы формальдегида

Пост Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировал в атмосфере Омска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида, сообщается во вторник на сайте управления. Это уже пятый случай выбросов этого вещества с 19 сентября.

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"26 сентября содержание формальдегида составило 1,2 ПДК в Ленинском АО города Омск, в остальных округах города превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось", - сообщило управление.

Ранее превышение ПДК этого вещества от 1,1 до 1,9 раза фиксировалось 19, 20, 21 и 22 сентября. Информация о превышениях передана в надзорные органы, которые должны установить источник выбросов и принять соответствующие меры. ТАСС запросил комментарий Росприроднадзора.