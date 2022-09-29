На Камчатке погибли двое рыбаков

На Камчатке нашли мертвыми двух рыбаков, которые пропали вечером во вторник, 27 сентября. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС, пишет «Кам 24».

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Спасатели нашли тела двух человек на берегу. Днем ранее они обнаружили перевернутую лодку рыбаков.

«Утром 29 сентября были продолжены мероприятия по поиску пропавших рыбаков. В район нахождения лодки, обнаруженной накануне, выдвинулся катер "Асакадзе" с дежурной сменой поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС МЧС России по Камчатскому краю», — сообщили в министерстве.

Рыбаки вечером 27 сентября вышли из бухты Большой Саранной, через час они должны были прибыть в бухту Спасения, но пропали. О причинах случившегося пока неизвестно.