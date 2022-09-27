Пара выпрыгнула из машины за секунду до ее падения с обрыва

В центре Анапы автомобиль сорвался с обрыва. Пассажиры смогли выпрыгнуть из него буквально за секунду до падения. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МВД.

Фото: t.me/OMVD_Anapa_news t.me/OMVD_Anapa_news

ЧП произошло в районе улицы Таманской. Двое жителей Краснодара приехали на автомобиле Lada Priora полюбоваться ночным морем. В какой-то момент автомобиль начал катиться в сторону обрыва, находившиеся внутри мужчина и женщина испугались, что не успеют остановить авто и последний момент выпрыгнули из него.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Они помогли достать из автомобиля личные вещи граждан. Уточняется, что автомобиль восстановлению не подлежит.